Mancata manutenzione di terreni: tra rischio incendi e rifiuti abbandonati

Con l'arrivo delle giornate più calde, torna alla ribalta uno degli annosi problemi di Andria: la gestione dei terreni privati a ridosso della città per quanto attiene la ripulitura dall'erba alta.

Riferendosi alla zona nei pressi dell'ex macello comunale in via Canosa, una nostra lettrice scrive: «Nonostante i ripetuti reclami, il terreno non viene recintato e non viene tenuto pulito dal proprietario. Siamo stanchi sia dell'inciviltà delle persone che portano i propri cani lì per i loro bisogni, ma anche del proprietario del terreno che lo tiene in questo stato: perfino sul marciapiede vicino non si può camminare, l'erba è troppo alta, ci sono troppi insetti e animali; inoltre questo è periodo di allergie...un vero scempio!». Rivolgendosi poi alle Istituzione, lancia l'appello: «Per favore segnalate e multate, la gente deve capire che le conseguenze delle proprie azioni ricadono sulla comunità».

A queste considerazioni, si può aggiungere che l'erba alta è mezzo ideale per la propagazione di incendi, come dimostra quanto accaduto ieri in via Vecchia Barletta. Questo evidenzia la pericolosità insita nel lasciar crescere l'erba senza controllo, su terreni che poi diventano ulteriormente ricettacolo di rifiuti abbandonati. Ancora, queste situazioni rischiano di attirare verso la città anche ospiti sgraditi come topi e serpenti.