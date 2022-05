Carambola di auto sulla Andria-Barletta, intervengono provvidenzialmente i Vigili del Fuoco

Incidente ieri sera sulla Andria-Barletta in cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando barlettano, di ritorno da un intervento ad Andria per spegnere un incendio di sterpaglie in via Vecchia Barletta.

Nel veicolo che ha riportato danni maggiori, una donna: in corsia di sorpasso all'improvviso ha frenato bruscamente perché un'autovettura le ha tagliato la strada immettendosi sulla sua corsia di marcia.

Ovviamente l'auto posteriore frenando non è riuscita ad evitarla, di conseguenza ha tamponato facendola diventare una trottola contro i due guardrail.

La donna non ha riportato ferite gravi ma è stata condotta al "Dimiccoli" di Barletta.