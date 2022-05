Continuano le novità per la circolazione stradale nella nostra città: da stasera e fino a lunedì mattina per tre notti ci sarà la chiusura del sottopasso ferroviario di via Bisceglie al traffico veicolare e pedonale per consentire le opere di rimozione del ponte ferroviario in attesa dell'istituzione del senso unico in entrata durante la fase successiva di lavori sul tratto interessato.

In corrispondenza degli incroci di via Bisceglie con via Verdi, via Asiago, via Mozart, via Gerusalemme, via Maraldo, via Belgrado e via Tirana sono state predisposte transenne e pannelli con l’avviso: sottopasso di via Bisceglie chiuso al traffico veicolare e pedonale.

Ricordiamo che il prossimo punto che sarà interessato da modifiche sarà il passaggio di via Ospedaletto nel mese prossimo.