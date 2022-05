Ancora un incendio di sterpaglie si verifica oggi, in particolare in terreni prospicienti alla strada statale 170 Barletta-Andria nei pressi dello svincolo per la nostra tangenziale: come evidente dalle immagini, le fiamme hanno avvolto una vasta porzione di terreno diffondendo fumo che si sta vicino alla città.

In realtà in questi giorni gli incendi si sono moltiplicati: la pratica di bruciare i rifiuti della aratura dei terreni oppure di dare direttamente fuoco alle piante secche, per quanto forse più economica dal punto di vista esclusivamente monetario, comporta rischi seri e gravi. Ripetiamo quindi l’invito a evitare questo tipo di pratiche per non causare, come a volte accade, incendi di proporzioni tali da essere difficili da controllare.