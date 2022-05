Sciopero dei lavoratori della scuola, al “Carafa” adesione di massa e i cancelli non aprono

Sorpresa questa mattina all' Istituto Ettore Carafa di Andria. Infatti in occasione dello sciopero del personale scolastco previsto per oggi 30 maggio tutti i collaboratori scolastici della scuola hanno aderito e di fatto non si è potuta svolgere l'attività didattica per ragioni di sicurezza.

«Un applauso a questi lavoratori - commenta Raffaele Delvecchio responsabile sindacale della UIL SCUOLA BAT -. Lo sciopero è stato indetto da tutte le sigle di categoria della scuola per protestare contro la mancata risposta del Governo sulla modifica del DL 36 su formazione e reclutamento sui continui tagli agli organici dei docenti e del personale ATA e contro il mancato rinnovo del contratto ormai scaduto da 3 anni con stipendi nettamente al disotto rispetto all'inflazione che supera ormai il 5%.

La rigidità del ministro rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini - sottolinea Raffaele Delvecchio -, per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forti proteste che non escludono il blocco degli scrutini.

Le persone che lavorano a scuola sono professionisti, è ora di capirlo».