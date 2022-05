Ancora un furto nel cimitero, ignoti rubano circa 350 metri di cavi di rame

Solo pochi giorni fa avevamo pubblicato la denuncia relativa allo sgomento dei cari dei defunti che trovano da ormai quasi due mesi le lampade spente a causa del furto dei cavi di rame nel cimitero comunale: registriamo in questo weekend l'ennesimo episodio. Sarebbero stati almeno in due gli autori di una nuova azione criminale nello scorso weekend, quando sono stati rubati circa 350 metri di cavi in rame.

Nonostante il miglioramento del sistema di videosorveglianza e l'aumento della vigilanza da parte della San Riccardo srl, i malviventi avrebbero scavalcato una recizione e prelevato il cosiddetto "oro rosso". Intervenute sul luogo anche le forze dell'ordine che stanno indagando.