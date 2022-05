Bruciano sterpaglie: evacuata per precauzione la scuola Federico II di Svevia

Momenti di tensione, stamattina, nel plesso della scuola Federico II di Svevia, in via Muzio Scevola, dove hanno preso fuoco le sterpaglie disseminate sino in via Lagnone Santa Croce.

Il propagarsi dell’incendio ha destato preoccupazione a tutto il personale scolastico che ha fatto evacuare gli ambienti in attesa che i vigili del fuoco spegnessero l’incendio.

Fortunatamente, le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono svolte in tempi celeri e la scuola ha potuto riprendere le sue normali attività.

Purtroppo, siamo soltanto agli inizi di questa stagione che si preannuncia “infuocata” e, la raccomandazione sono d'obbligo affinché si evitino comportamenti che possano danneggiare l’ambiente, come il lancio di una cicca di sigaretta dal finestrino di un’auto in corsa che può rivelarsi fatale per l’inevitabile spargimento di fiamme.

Altra raccomandazione, non sempre scontata, è l’invito, in caso di avvistamento d'incendio, a chiamare i Vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza l’ambiente e le persone circostanti.