Incidente tra ultraleggeri: aperto fascicolo per disastro aviatorio colposo ed omicidio colposo

Domenica 22 maggio, poco prima delle 9, nei cieli di Trani, si è verificato uno scontro tra due aerei ultraleggeri che ha determinato la caduta al suolo di uno di essi e l’atterraggio di emergenza dell’altro velivolo coinvolto. Il pilota dell’aeroplano che ha effettuato l’atterraggio di emergenza è riuscito a salvarsi, riportando alcune ferite al corpo. Il pilota ed il passeggero del secondo aereo, invece, hanno perso la vita. Sui luoghi dove si è verificato l’impatto al suolo e l’atterraggio di emergenza sono intervenuti per i soccorsi e per le attività di polizia giudiziaria gli agenti della Questura di Barletta Andria Trani (Commissariato di P.S. di Trani e Squadra Mobile), nonché altre unità specializzate per il soccorso, tutti coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Gli arei erano partiti dall’aviosuperficie del Gargano per un tour in volo della Puglia, a cui avevano preso parte altri piloti a bordo dei propri ultraleggeri. Sui corpi delle vittime - un settantunenne originario della provincia di Mantova ed una sessantanovenne della provincia di Bologna - è stata disposta l’autopsia su ordine della Procura della Repubblica di Trani, che ha iscritto un fascicolo per disastro aviatorio colposo ed omicidio colposo. L’esame è stato svolto dall’Istituto di Medicina Legale di Bari ed i risultati verranno consegnati nei prossimi giorni agli inquirenti. Allo stato è stato appurato che il decesso si è verificato a causa di lesioni traumatiche. Sono in corso di svolgimento gli ulteriori esami istologici e tossicologici.