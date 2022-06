Green Link ha ottenuto “due stelle +” nel Rating di legalità da parte dell’Agcm

Sensibilità ambientale, creazione di un valore condiviso, inclusione dell’ambiente all’interno delle strategie e dei processi aziendali e rispetto di leggi e regolamenti per diventare partner di enti territoriali, comuni e Aro, per la gestione dei servizi di igiene pubblica. Questi gli obiettivi strategici dichiarati sin dalla nascita di Green Link, società benefit con sede in Bari e che si occupa del servizio di igiene urbana in alcuni comuni pugliesi come Bisceglie e Carovigno e Monopoli (quest’ultimo all’interno di una Ati).

Obiettivi che non restano solo enunciazioni di principio, ma solide prassi operative. E i risultati stanno dando ragione al management aziendale. Basti pensare che nei giorni scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ha riconosciuto alla Green Link società Benefit il punteggio di due “stelle azzurre +” (su tre possibili) come rating di legalità.

«L’impresa – ha scritto nella sua nota il Segretario Generale dell’Authority, Guido Stazi – sarà inserita nell’elenco previsto dall’articolo 8 del regolamento. Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta».

Il Rating di legalità si acquisisce mettendo in atto tutta una serie di prescrizioni che ne certifichino il virtuosismo in tema di rispetto di leggi e regolamenti. Tre, tra le altre, in particolare le prescrizioni che attribuiscono il punteggio positivo: 1) essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (la cosiddetta white list); 2) aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche; 3) aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

«Vogliamo distinguerci sul mercato – affermano i vertici di Green Link - anche rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso questa forma giuridica, virtuosa e innovativa, per creare una solida base all’allineamento della missione nel lungo termine e diventando parte proattiva nella creazione del valore condiviso». E la legalità è un valore irrinunciabile per una azienda che lavora con gli enti pubblici al servizio dei cittadini.