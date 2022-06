Controlli straordinari della Polizia di Stato, elevati oltre 3mila euro di multe

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Andria, congiuntamente alla Polizia Locale cittadina, ha effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio in ogni area cittadina, finalizzati a sanzionare condotte illegali alla guida di veicoli a motore quali: uso del cellulare alla guida, circolazione senza cintura di sicurezza, mancato possesso di assicurazione, patente o carta di circolazione.



La specifica attività operativa ha comportato l’impiego di pattuglie automontate e motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione “Volanti” – di questa Questura, della Sezione di Polizia Stradale di Barletta Andria Trani e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, in stretta sinergia con equipaggi in uniforme e in abiti civili della Polizia Locale del Comune di Andria.



17 in tutto le contravvenzioni al Codice della Strada elevate: 5 multe per l’uso del cellulare, 8 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida di autoveicolo senza revisione periodica, le restanti 2 per altre violazioni, per un totale di oltre 70 punti patente decurtati e di circa € 3.000 di verbali.



I predetti servizi di mirato controllo del territorio proseguiranno nelle prossime settimane.