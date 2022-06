Rissa sfiorata in via Napoli

Momenti di tensione ieri sera in via Napoli: mentre una gruppo di mamme con i propri figli e la maestra si apprestavano a terminare la serata conviviale sul marciapiedi nei pressi di un bar, il proprietario di un'attività ha intimato i bambini ad allontanarsi dalla zona di "sua proprietà" utilizzando parole offensive che non sono passate indifferenti ad alcuni genitori, in particolar modo al padre di un bambino che, istintivamente, ha fermato la sua autovettura al centro strada ed ha iniziato a redarguire l'anziano signore.

Sono volate parole grosse e spintoni, fortunatamente senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento di altri genitori che hanno tentato di dividere i due.

Dopo pochi minuti è giunta sul posto una volante della Polizia di Stato, ma i protagonisti dell'alterco si erano già allontanati dalla scena.