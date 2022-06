Siamo tutti schiavi della pornografia del dolore (?)

“Il giornalista rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione” (art. 3 del Testo unico dei doveri del giornalista).

Sono tempi difficili, questi, in cui vivere e confrontarsi con il mondo virtuale che fa da specchio peggiorativo (o forse no? Forse è uno specchio iper-realistico?) della nostra realtà, fatta di ricerca spasmodica di non-notizie.

È morta una bambina, l’ha uccisa sua madre, dopo averne inscenato il rapimento. La piccola Elena è stata ritrovata in un campo agricolo, segnata dalla violenza. Cosa è successo sui media?

La foto della bambina è stata rilanciata migliaia di volte, anche dopo che è stata accertata la sua morte. Ma questo è “niente”. Sono stati diffusi i fotogrammi del video in cui, all’uscita da scuola, mamma e figlia si abbracciano prima dell’epilogo terribile: le testate nazionali hanno mandato online ossessivamente secondo per secondo la sequenza. Il disegno di Elena per la festa della mamma. L’intervista alla maestra che dice di non avere avuto motivi per non restituire la bambina quel pomeriggio come tutti gli altri. Le foto della “nuova compagna del padre che avrebbe scatenato la reazione omicida della madre”. Ancora foto di Elena che si “vestiva da dottoressa come la zia”.

Si può riassumere tutto in alcune parole: pornografia del dolore; voyeurismo; miseria. Niente a che vedere con la cronaca, quella vera, ma piuttosto l’espressione della tendenza a frugare nei dettagli più personali della vita di tutti, perfino di una bambina di 5 anni, da dare “in pasto” a mandrie affamate di lettori del nulla.

“Nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona” (Carta di Treviso).

Si può sopportare la violazione continua, ripetuta, incessante di un dolore? Siamo capaci di frenare questo meccanismo perverso quando almeno ci tocca da vicino?

La risposta, dopo il pomeriggio di ieri, mi sembra più vicina al no che al sì: in tutti i possibili gruppi whatsapp sono circolati i video girati subito dopo una brutta tragedia del dolore. Perché riprendere un uomo esanime? Perché inoltrare ossessivamente il video? Quando abbiamo smesso di essere empatici nei confronti di chi soffre limitandoci a riprendere i momenti di difficoltà, perfino la morte più orribile?

Restiamo, o meglio, ritorniamo umani, ed etici. Il dolore appartiene alla sfera personale, che nessuno dovrebbe violare per sfruttarne l’effetto attraente nei confronti di generazioni abituate a trasmissioni in cui il privato deve essere spiattellato e tagliuzzato da un pubblico meschino. Usiamo i canali social per diffondere il bene, non per indugiare nel torbido.