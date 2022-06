Onda d'urto in campo per la prevenzione al melanoma

Onda d'urto è un'associazione che basa la sua azione sulla prevenzione primaria attraverso la ricerca delle cause dei tumori maligni e le campagne di informazione sui fattori di rischio.

L'obiettivo non è soltanto quello di scoprire nel più breve tempo possibile l'insorgenza dei tumori ma sopratutto quello di difendere la popolazione sana dal rischio di ammalarsi.

In questo contesto si posiziona l'iniziativa di fare volantinaggio tra i cittadini invitandoli a difendersi dall'eccessiva esposizione solare per evitare di far trasformare le piccole macchie colorate della pelle, e cioè i nei o lesioni neviche, in melanomi, temibili forme di tumori maligni.

É documentato dal Registro dei Tumori della ASL BT che nella fascia giovanile il melanoma è il terzo cancro più diffuso tra le donne, dopo il cancro della mammella e della tiroide, e il secondo tra gli uomini, dopo i tumori del testicolo.

Onda d'urto ha organizzato, con l'ausilio di un camper messo generosamente a disposizione da un cittadino, presso Largo torneo una iniziativa di visite gratuite grazie alla collaborazione della dottoressa Valentina Postacchini, specialista in dermatologia, coadiuvata dai medici del comitato tecnico scientifico della stessa associazione.

La presidente dottoressa Angela Somma ha dichiarato: «É stata una bellissima iniziativa! Dopo gli anni della pandemia siamo tra le prime associazioni a riprendere mano ai temi della prevenzione del cancro. Molte forme di tumori si possono evitare se mettiamo in atto una serie di strategie di protezione. In questo caso la dottoressa Postacchini, che ringraziamo con tutto il cuore, ha visitato gratuitamente molti nostri concittadini. Noialtri abbiamo invitato ad usare accorgimenti per non rischiare il melanoma. Non intendiamo fermarci qui e perciò chiediamo ai cittadini di sostenerci».