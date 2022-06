Mamma di un bambino autistico rifiutato da centri estivi lancia l'appello: «Dov'è l'inclusione?»

Ci si riempie la bocca di parole e di blu, ogni anno, il 2 aprile. Ma poi, a riflettori "spenti", rimangono tante difficoltà per le famiglie dei bambini autistici. Certo, la scuola e i centri per le terapie sono un sostegno per percorrere una strada in salita più di altre, ma oltre queste realtà si può rimanere con un pugno di mosche in mano.

É quello che sta succedendo in questi giorni a una famiglia andriese, supponiamo una come tante: la mamma di questo bimbo bellissimo e con degli occhi penetranti ha iniziato a girare per ludoteche e centri estivi alla ricerca di un ambiente che possa accogliere il bambino, che ha 3 anni e mezzo, nei mesi estivi mentre lei è al lavoro.

«Parliamo tanto di inclusione, celebriamo la giornata blu ma ho avuto solo no dai centri a cui mi sono rivolta, appena hanno sentito che mio figlio è autistico»: questa frase colpisce come un maglio medievale, è un attacco al cuore di chi si sforza, gradino dopo gradino, di salire per una scala ripida e tortuosa.

«In questo, come in tanti altri campi, la nostra società è deficitaria: la cura è "part-time", esaurite le occasioni "stabilite" si addossa tutto alle famiglie. Molto spesso si parla di autismo come di un qualcosa di negativo e ancora più spesso si etichetta un bambino con questa parola. Non ci sono bambini speciali e bambini non speciali, tutti sono unici e come tali vanno trattati, perchè sono proprio loro a illustrarci nuove prospettive, quelle che noi grandi non riusciamo a vedere.

La mia esperienza è proprio questa: inizia tutto dall'osservare tuo figlio, inizi a vedere comportamenti, inizi a mettere a confronto... e a un certo punto realizzi che forse c'è qualcosa che non va. Così ti ritrovi catapultata in un mondo non tuo, ti chiedi il perchè di tutto, senti tante voci, tanti pensieri si affollano nella tua testa ma ti rendi conto di essere la sola a poter aiutare tuo figlio».

La mancanza di educatori specializzati in questi centri e gli eventuali costi più esosi, per garantire un'assistenza con un rapporto di 1:1 diventano i principali motivi per cui questi bambini rimangono chiusi in casa, perdendo molti risultati positivi conquistati con terapie specialistiche, anche a costi elevati, e un lavoro certosino nelle scuole.

Certo, il problema è nazionale, non riguarda solo la nostra città, ma noi ora vogliamo provare a lanciare l'appello per questa mamma, che vuole che il suo bambino continui a condividere esperienze e socialità anche nei mesi estivi: se qualcuno è disponibile ad accogliere questo bambino e altri, può contattare la nostra redazione così da girare il contatto alla mamma.

Alla politica una domanda: di tutti i "fanta" miliardi del PNRR, quanti ne sono stati destinati alle tematiche dell'inclusione? Quanti interventi davvero incisivi sono stati programmati? Evidentemente non abbastanza.