È la notte prima degli esami per oltre 900 studenti delle scuole superiori andriesi

«Tocca a te.

A te che trascorrerai l'ultima sera fra libri e appunti sparsi.

A te che preferirai chiudere tutto e uscire, un po' per il caldo, un po' perché "ormai è andata", un po' per scaramanzia.

A te che non riuscirai a dormire, col pensiero fisso a Pascoli, Montale e D'Annunzio.

A te che sognerai di essere in aula con la penna che non scrive.

A te che hai già ascoltato mille volte "Notte prima degli esami", ma anche a te che non l'hai mai sentita.

A te che aspetti questi esami per iniziare una nuova vita, cercare un lavoro o andare all'Università.

A te, che domani fai un primo passo per conquistare un pezzetto di futuro.

In bocca al lupo per gli esami di maturità a tutte le studentesse e tutti gli studenti pugliesi impegnati domani con la prima prova».

Facciamo nostre le parole che sono state indirizzate ai maturandi pugliesi da parte della Regione: proprio stasera si sono riuniti, come da tradizione, gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori per salutare l'imminente maturità. Domani infatti sosterranno la prima prova oltre 900 studenti negli istituti di istruzione superiore andriesi. A loro rinnoviamo il nostro più grande "in bocca al lupo".