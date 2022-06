Cade un grosso albero in via Achille Grandi: zona messa in sicurezza Copyright: AndriaLive

Un albero di ailanto, detto albero di Paradiso è "volato in cielo". Ironia a parte, il grosso albero è caduto al suolo ieri pomeriggio, sulla strada di raccordo tra via Achille Grandi e via Bruno Buozzi, si presume attorno alle ore 15. Fortunatamente non era nessuno di passaggio su quel tratto stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale è gli operatori della Multiservice che hanno rimosso l'albero dalla strada e lo hanno posizionato in un'area apposita e circoscritta. Si tratta di un albero rinsecchito e senza apparato radicale. Lunedì verrà rimosso completamente.

Intanto martedì scorso (21 giugno) in via Regina Margherita, c'è stato un cedimento superficiale del manto stradale provocato dalla lesione o dalla rottura di sottoservizi esistenti (acquedotto e/o fogna). Nei prossimi giorni si provvederà all'accertamento della causa ed alla messa in sicurezza, nonché al ripristino dell'area.

Ieri sera altro intervento degli operatori della Multiservice sulla Tangenziale per messa in sicurezza di un chiusino della rete telefonica che si era divelto ubicato in prossimità della curva in direzione Corato-Andria, nei pressi della stazione di servizio.