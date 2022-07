Nonno Pasquale compie oggi 106 anni ed è l'uomo più longevo di Andria

Pasquale Gissi festeggia oggi 106 anni, confermando il suo primato: è l’andriese più longevo. Oggi per lui è un giorno davvero speciale perché, oltre a festeggiare il compleanno, si aggiunge anche il matrimonio di sua nipote Rossella che, inutile dirlo, legata al nonno ha deciso di convolare a nozze proprio nel giorno del suo compleanno. Auguri doppi, allora!

Pasquale è nato l’8 luglio del 1916, da umili genitori contadini, cresciuto con 3 fratelli e 3 sorelle, sin da bambino ha lavorato come pastore col suo papà sulle grandi distese della Murgia fino all’età di 21 anni, quando, chiamato per il servizio militare, parte in guerra e, successivamente, dall’Albania viene deportato in Germania dov'è costretto a lavorare per 2 anni nei lager. Dopo due anni di “inferno” riesce a fuggire e a Trento a piedi. Tornato a casa mette su famiglia con la moglie Rosa, da cui avrà due figli: Francesco e Consiglia.

Nonostante il duro lavoro, negli stessi anni è riuscito a conseguire il diploma presso l’Istituto Agrario, che gli è servito affinché potesse lavorare per i più grandi proprietari terrieri prima e, in seguito, per i suoi appezzamenti sino alla veneranda età di 80 anni. Vedovo dal 2011, Pasquale è autonomo: provvede a cucinarsi i suoi pasti e tra le sue grandi passioni, oltre a quella di essere un buongustaio, c’è il ballo.

Nonno di 5 nipoti e 4 pronipoti, da oltre un anno anche trisnonno. La sua forza è l’allegria, riesce a catturare l’attenzione di tutti e trasmette gioia: nei suoi discorsi, nelle sue tante esperienze di vita, belle e brutte. Persona ammirevole, maestro di vitalità, così come sostiene il suo unico figlio Francesco Gissi, dopo che la figlia Consiglia è venuta a mancare improvvisamente nel 2008 all'età di 62 anni. Gli eventi funesti non lo hanno scalfito e ancora oggi, nonostante l'età e due anni di lockdown, non rinuncia alla sua verve: ci mette sempre un pizzico di fantasia, di estro creativo e di buonumore in tutto quello che fa ed è questo, evidentemente, l’elisir di lunga vita.

Di Nonno Pasquale resta indelebile il ricordo dell'intervista ai nostri microfoni (gennaio 2020), quando, con documenti alla mano, nella sede dell'ass. "Si Può Fare!" raccontava della sua esistenza focalizzando l’attenzione sull'importanza del "rispetto" tra tutti gli esseri umani. E come dargli torto!

A nonno Pasquale auguriamo tanti altri compleanni in salute e con la stessa spigliatezza. E lo auguriamo a tutti i nonni e le nonne della nostra città, a loro che rappresentano “l’amore e la saggezza in carne, ossa e cuore”.