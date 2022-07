Scontro tra due veicoli in via Canosa: tre feriti in codice rosso al “Bonomo”

Tre feriti in codice rosso: è questo il bilancio di uno scontro tra due veicoli in via Canosa. Il fatto, accaduto questo pomeriggio nei pressi di una stazione di servizio, ha coinvolto una Fiat Bravo e un piccolo furgone da lavoro. Al momento la Polizia locale di Andria sta valutando quali siano state le cause dell’impatto.

I due feriti a bordo dell’auto, tra i 20 e i 30 anni, e l’uomo alla guida del furgoncino, sessantenne originario della provincia di Potenza, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale “Bonomo”. Sul posto si registra anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.