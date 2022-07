«L'unicità, la gioia e la genuinità dei bambini della nostra scuola dell'infanzia hanno trasformato l’atto vandalico in bellezza e armonia di colori».

È questo il risultato di un'operazione di tutta la comunità scolastica del 1° circolo didattico Oberdan: ricordiamo che lo scorso febbraio ignoti vandali avevano svuotato gli estintori, imbrattato di colore pareti e porte, provocato danni ai computer, senza asportare nulla nel plesso "Don Tonino Bello" in via Camaggio.

«La comunità dell’Oberdan ha deciso di non cancellare, ma di dare nuova dignità ad una parete imbrattata da ignoranza, prima ancora che da vernici e l’ha fatto con l'aiuto dell'arte, la più nobile delle espressioni umane. Si ringrazia la nostra dirigente prof.ssa Palma Pellegrini per il suo amore per l'arte e per i bambini. Un ringraziamento particolare alle insegnanti, supportate dalla pittrice Valentina Zingaro, per aver immaginato questa fantastica parete e ai bambini, per il loro sguardo e il loro entusiasmo sempre inclini al bello».

Sulla parete, si leggono ora parole chiave: gentilezza, inclusione, amore, amicizia, altruismo, pace, collaborazione e tante altre, arricchite da colori brillanti. Che siano da guida e da segno per coltivare valori positivi contro il degrado e la violenza.