Si schianta con l’auto contro un palo: sessantenne in codice giallo al “Bonomo”

Perde il controllo dell’’auto e finisce contro un palo. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio alle 17 nella zona industriale, in viale della Costituzione, a ridosso dell'incrocio semaforico con via Trani. A guidare il mezzo un sessantenne traportato in codice giallo all’ospedale “Bonomo”.

Oltre alla Polizia Locale, sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel e gli operai della Multiservice visto che l’impatto ha compromesso la stabilità del palo d’illuminazione pubblica che, per questo, è stato rimosso. La zona, invece, è stata messa in sicurezza.

In realtà non è l'unico incidente della giornata: in prima mattinata c'è stato anche il ribaltamento di un'auto in viale Pandolfelli.