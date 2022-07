Tragedia sulla Trani-Bisceglie: ragazza di 14 anni perde la vita in un incidente stradale

Una tragedia si è consumata nel fine settimana con un incidente mortale a Trani, in via Bisceglie.

La vittima dell’incidente, una 14enne di Trani, Elisa Caressa, era a bordo di una moto con un ragazzo (18 anni), viaggiavano in direzione Bisceglie in compagnia di altre due moto. Intorno alle 22.30 la moto – una KTM 125 Duke – sulla quale viaggiavano i due giovanissimi ha tamponato una monovolume in zona Matinelle. In seguito al tamponamento i due sono caduti sulla carreggiata e la ragazza è stata sbalzata sulla corsia opposta. La ragazza è stata investita da un’altra vettura che sopraggiungeva in quel momento ed è stata sbalzata nuovamente per diversi metri. È morta sul colpo in seguito alle ferite riportate.

L’auto che ha investito la giovane si è fermata a poche decine di metri per prestare soccorso e non si è allontanata. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, diverse pattuglie della Polizia locale che indaga sull’incidente e Carabinieri.

Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi al Bonomo di Andria.