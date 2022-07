Sprofonda manto stradale in via Vecchia Barletta, ma tante strade sono ormai ridotte a colabrodo Copyright: AndriaLive

Un incidente che ha causato danni ma non feriti, fortunatamente: è quello occorso martedì al guidatore di una Fiat Panda che, passando da via Vecchia Barletta, a causa di una piccola voragine apertasi sulla strada nei pressi di un distributore di carburante, ha causato la rottura del semiasse dell'auto. Sul luogo sono intervenuti gli Agenti di Polizia Locale per la messa in sicurezza e l'accertamento della dinamica.

Quello delle pessime condizioni del manto stradale è un tema scottante: si moltiplicano, infatti, giornalmente le testimonianze fotografiche sulle pessime condizioni di varie arterie, sia cittadine sia extraurbane. Si pensi alla tangenziale, ormai ridotta a colabrodo soprattutto nel tratto in direzione sp231 o alle complanari di quest'ultima, ma anche a numerose vie cittadine, più o meno "rattoppate", su cui le auto sobbalzano continuamente.

E le cattive notizie non finiscono: come dichiarato dalla stessa Sindaca Giovanna Bruno, per il finanziamento regionale "strada x strada", che doveva portare alle casse di Andria la liquidità necessaria ad eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale nelle zone più compromesse, «si è verificato un inghippo tecnico, come spesso accade nelle opere pubbliche, che comporterà ulteriore tempo prima di vedere i mezzi all'opera». Ricordiamo che i 2,3 milioni di euro assegnati alla nostra città serviranno a intervenire sull’intero anello esterno, quello dell’estramurale, l’anello del centro storico e sulle principali direttrici di accesso alla città, in una percentuale di circa il 10% della viabilità cittadina.

Slitta ancora in avanti, dunque, l'opera di manutenzione che dovrebbe compensare almeno in parte una vera e propria emergenza: la soluzione è necessaria sia per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti, sia perché sarebbe più conveniente rispetto alle richieste di risarcimenti che potrebbero essere avanzate alle casse comunali.