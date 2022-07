Camion senza autista finisce contro un'abitazione: in fase di accertamento le cause

Un camion ha finito la sua corsa contro il portone di un'abitazione. Il fatto è accaduto questa mattina in via Maraldo. L'autista del mezzo avrebbe parcheggiato il camion in doppia fila e senza inserire il freno a mano per recarsi al bar. Non si esclude un guasto meccanico. L'uomo è rimasto ferito dopo aver tentato, invano, di fermare il mezzo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha messo l'area in sicurezza.