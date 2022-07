Incastrato tra le porte del treno, muore 49enne tranese

Una tragedia è avvenuta questa mattina nella stazione ferroviaria di Trani. Intorno alle 8.30 Gian Battista Zerbino, 49enne di Trani, è rimasto incastrato in fase di uscita dal treno tra le porte automatiche del regionale sul quale viaggiava. L’uomo, di professione giardiniere, proveniva da Bitetto, città in cui viveva, ed era appena giunto a Trani per una giornata di lavoro.

Il corpo è stato ritrovato in zona Trani nord, dove il convoglio si è fermato in seguito all’allarme lanciato da alcuni passeggeri. Sul posto gli uomini di Medicina legale di Bari per i rilievi del caso. Rallentamenti su tutta la linea per consentire i rilievi.

Nel mese in cui si ricorda la strage ferroviaria che tanto è costata alle nostre comunità, un altro evento funesto tinge la cronaca locale.