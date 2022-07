Notte di violenza a Lavello, in provincia di Potenza. Tre musicisti, un andriese e due coratini, sono stati aggrediti brutalmente da due uomini, padre e figlio, senza nessun apparente motivo. Il fatto è accaduto sabato notte, tra il 23 e il 24 luglio, all’esterno del locale dove i tre – sul palco come London Dry Trio – si erano appena esibiti.

«Erano le 3 e mezza – racconta uno dei due musicisti coratini – ed avevamo già caricato la strumentazione in auto. Stavamo chiacchierando con i titolari del locale, amici di vecchia data. Lì ci suoniamo da almeno dieci anni. Ero sull’uscio della porta quando un uomo mi ha urtato con una forte spallata. La mia risposta è stata pacata, gli ho detto “non ti preoccupare”. E lui mi ha colpito con un pugno in piena faccia e poi con altri 6, 7, 8 pugni con una violenza animalesca. Alcune persone hanno provato a fermarlo ma, a dargli man forte è arrivato suo padre, che mi ha dato altri pugni. I miei compagni intanto erano saliti in auto e mi hanno invitato a raggiungerli».

Sembrava tutto finito, un paio di minuti di relativa calma quando la violenza è riesplosa. «Il ragazzo che mi ha aggredito – e che non era presente nel locale durante la nostra esibizione – aveva l’auto parcheggiata in una stazione di servizio lì vicino. Mentre noi tre eravamo in macchina e pronti a partire, lui e il padre ci sono letteralmente venuti addosso sfondandoci la fiancata. Scesi dall’auto con due caschi, si sono accaniti sulla vettura, frantumando il parabrezza e i finestrini e colpendo la carrozzeria anche con delle sedie e dei tavolini presi dal dehor del locale. Ci hanno anche presi a schiaffi mentre eravamo in auto. Lì abbiamo deciso di uscire e rifugiarci nel locale. Io sono riuscito ad entrare mentre il mio amico è stato colpito al volto da un casco che gli ha fratturato lo zigomo. Io, invece, ho rimediato una sediata in testa. In quel momento sono arrivati i carabinieri ma i due si sono dileguati, lasciando lì l’auto e lo scooter con il quale era arrivato il padre».

I tre sono stati trasportati al pronto soccorso di Melfi alle 5 e mezza. I due musicisti coratini se la sono cavata con graffi, lividi ed escoriazioni mentre il musicista andriese è tutt’ora ricoverato al Policlinico di Bari con uno zigomo rotto e un occhio gonfio. Verso i due aggressori, invece, è stata sporta denuncia presso i carabinieri per tentato omicidio, depositata presso la procura della Repubblica di Potenza. «Una cosa del genere non mi era mai capitata in tanti anni di musica ed esibizione live. – conclude il musicista – L’aggressione è stata feroce e immotivata. Mi dispiace anche per i gestori del locale dove non è mai accaduto nulla del genere».