Andria, controlli straordinari dei Carabinieri nello scorso fine settimana

Nel corso dello scorso weekend i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno svolto servizi straordinari di controllo, tesi a contrastare l’abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche e la guida senza il casco protettivo. Le attività hanno interessato nella prima serata il centro cittadino e dopo la mezzanotte le principali arterie stradali di collegamento con Barletta e Trani.

Numerose sono state le contravvenzioni elevate per mancato uso del casco protettivo che deve essere completamente indossato sul capo e ben allacciato da parte del guidatore e dell’eventuale passeggero, per non incorrere nella violazione della norma che prevede anche il fermo amministrativo del veicolo per la durata di 60 giorni.

Con riguardo all’uso del casco, dei telefoni cellulari alla guida e al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, le sanzioni elevate sono state complessivamente 31. Ben 15 i soggetti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, per uso personale, cui è conseguito il ritiro di 2 patenti di guida. I controlli continueranno non solo nei weekend e durante tutto l’arco estivo.