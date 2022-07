Le farmacie rompono con la Regione, stop ai tamponi gratuiti: «Mai pagati dall'anno scorso»

Una situazione che si ripercuote direttamente sui cittadini, quella denunciata da diversi lettori da circa 20 giorni: i tamponi di accertamento di guarigione dal Covid ora sono a pagamento nelle farmacie del territorio. Un costo che, nel periodo attuale di forte ripresa dei contagi, incide nelle tasche dei contribuenti.

Da dove arriva la scelta dei farmacisti? Ce lo ha spiegato in un'intervista il dott. Stefano Vitti, Vicepresidente federfarma Bat, membro della giunta regionale e referente regionale tamponi.

«Sono mesi che abbiamo riconvertito parte delle nostre attività per l'emergenza ma dalla Regione non è arrivato neppure un pagamento: non solo non hanno pagato tutta l’attività legata ai tamponi ma nella bat, rispetto anche ad altre province, non abbiamo avuto neanche un euro di un vaccino da novembre».

Andiamo con ordine: qual è la cronostoria del rapporto farmacie/Regione sui tamponi?

«I tamponi hanno una storia molto più complicata rispetto ai vaccini: mentre per i vaccini abbiamo cominciato ed esiste un report sulla piattaforma regionale ufficiale con tutti gli elementi e quindi si può pagare, per i tamponi sono stati prodotti report solo di una piccolissima parte. Tutto parte da agosto dell’anno scorso quando c’è stato un accordo con il commissario straordinario, per quanto riguarda i minori, che pagavano 8 euro mentre gli altri 7 arrivavano dalla struttura commissariale, e gli esenti vaccinali, quelli che il tampone lo fanno gratis perché non possono fare il vaccino per motivi clinici.

Questa attività, finché c’era lo stato di emergenza, è andata avanti fino al 31 marzo: premesso che di tutti quelli fatti ai minori e presenti in piattaforma non abbiamo avuto neanche un euro, e parliamo di diverse decine di migliaia di euro, oltre a quelle ci sono state altre attività di tamponi in convenzione tra cui la sorveglianza scolastica a partire dal 25 ottobre per classi intere e non solo. Di questo ultimo settore non sono stati prodotti report, quindi noi non abbiamo neanche contezza di quanto ci dovrebbero pagare. Poi ci sono gli accertamenti di caso sospetto e contatto stretto che venivano prescritti dal medico curante o pediatra, che venivano qui col codice di esenzione e facevano gratuitamente il tampone: noi abbiamo trattenuto montagna di carte e di codici e ancora tutto questo non è stato liquidato.

Il 14 gennaio 2022 viene sottoscritto un accordo per l’accertamento di guarigione nelle farmacie, perché le farmacie hanno supplito a tutto quello che il sistema convenzionato non riusciva a fare. Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza: la Puglia non ha mandato comunicazione su quello che intendeva fare per quello che riguarda i tamponi in esenzione, sicché il 1° aprile noi abbiamo iniziato a farci pagare. Alle ore 14:00 invece è arrivato il comunicato di continuare a fare gratuitamente il tampone per l’avvenuta guarigione, senza neanche una data di fine a questa attività, cosa che neppure le regioni più virtuose del nostro sistema sanitario (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna) hanno continuato a fare, dandosi invece un termine. È normale continuare a fare un’attività senza neanche sapere quando finirà?

Dal 1° aprile oltretutto siamo in bilancio ordinario a livello regionale: arriva il 9-10 maggio, e il Dipartimento di prevenzione scrive che fino al 31 maggio saranno fatti i tamponi in convenzione, dopodiché si avvisano i direttori generali delle Asl di organizzarsi perché li faranno nella struttura pubblica e si avvisano le farmacie che sospenderanno il servizio e si andrà a rendicontazione. Questo accadeva alle 10 antimeridiane: alle 10 post meridiane il presidente Emiliano ha disposto la revoca di questo provvedimento e il giorno successivo arriva un'ulteriore comunicazione dal Dipartimento in cui si dice che tutto rimane com’è.

Questa cosa va avanti dal 10 maggio, non si è mai interrotta, noi il servizio lo facciamo da 8 mesi: a fronte di tutto questo non è stata fatta ancora la delibera di giunta regionale che va a sancire l’accordo firmato a gennaio, e siamo praticamente ad agosto, delibera di giunta che comprenderebbe lo stanziamento fondi per qualche decina di milioni di euro per le 575 strutture della regione Puglia. Al momento siamo a ritmi di 10.000 tamponi di accertamento il giorno, quindi un costo di 150.000 € giornaliero.

Ancora, questi tamponi vanno in bilancio ordinario perché la regione Puglia a scelto di farli fare gratuitamente per i cittadini: i tamponi ai minori sono stati liquidati dal commissario, i soldi sono arrivati a Bari e lì si sono fermati, almeno per quanto riguarda la provincia bat».

Qual è la situazione attuale?

«Le farmacie, nonostante diversi incontri e solleciti, note inviate dalla regione alle asl perché venissero liquidate, non hanno ancora ottenuto niente e quindi da circa 20 giorni stanno decidendo di non fare più tamponi in convenzione, essendo questa una attività facoltativa e volontaria.

Faccio presente che noi farmacisti abbiamo sostenuto il costo di personale, tamponi, materiale di consumo, concessioni di suolo pubblico, locali o gazebo, infermieri: tutti i soldi anticipati, personale pagato, fornitori e così via ma neanche un euro arrivato dalla Asl e dalla regione.

Adesso non solo non possiamo più sostenere questi costi, ma soprattutto viene da chiedersi a settembre cosa succederà, con la riapertura delle scuole? Quando ci chiederanno di fare tamponi ai ragazzi, i docenti? Non c’è ancora una delibera, manca l’atto amministrativo che garantisca il nostro operato perché viene a sancire un accordo interno che non è mai stato portato in giunta, e vorrei anche sapere il perché».

Insomma, una situazione da districare con urgenza...

«Aggiungiamo anche il problema dei vaccini, perché non avendoci pagato nulla, le farmacie non stanno più vaccinando, e parlo degli ultra sessantenni con seconda dose booster che devono rivolgersi all’ufficio vaccinazioni, dove pretendono una prenotazione, con tutte le ripercussioni del caso.

Noi abbiamo sempre garantito il nostro supporto, ma ormai siamo a un punto tale da pensare ad azioni legali. Verrebbe da dire "si salvi chi può!"».