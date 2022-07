Timore per una nuova antenna in via Scipione l’Africano, oggi un flash mob

È stata comunicata alla Questura di Barletta Andria Trani ed al Comando della Polizia Locale l’organizzazione di un Flash Mob da parte dei residenti di via Scipione l’Africano, in seguito all’improvvisa scoperta di una nuova installazione di ripetitore per telefonia cellulare.

I residenti, preoccupati per le conseguenze di tale installazione della quale non erano a conoscenza, si appellano innanzitutto al principio di precauzione, anche perché nelle immediate vicinanze del luogo di installazione sono allocati edifici pubblici, scuole e luoghi sensibili.

Per sensibilizzare tutti alla salvaguardia della salute e dire non alla nuova installazione il Flash Mob si svolgerà questa mattina, 29 luglio 2022, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 proprio in via Scipione l’Africano.

A supporto dell’iniziativa dei residenti il Forum Cittadino Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta” dal cui ufficio amministrativo è partita la comunicazione indirizzata a Questura e Polizia Locale della città di Andria.

Tra le richieste anche l’incontro con la Sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno.