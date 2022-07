Aggressione a Lavello: a distanza di una settimana giustizia non è stata fatta!

Dopo una settimana dal triste fatto di cronaca che ha visto coinvolti tre musicisti a Lavello, vittime di un’aggressione inaudita ad opera di padre e figlio, volti noti nell’hinterland foggiano, la giustizia tarda a fare il suo corso: «Dopo il grave episodio documentato dai video, dalle ricostruzioni fotografiche e, non di meno, dalle numerose testimonianze dei presenti, è fastidioso che nessuna misura cautelare sia stata adottata dalla Procura di Potenza e dai Carabinieri»: commenta così Fabrizio Pellegrino, il musicista andriese che ha avuto la peggio e che oggi, fortunatamente, riesce a parlarne nonostante la ferocia omicida di coloro che si sono accaniti contro l’autovettura, sulla quale due dei tre musicisti si erano riparati dopo una prima scarica di calci e pugni. La Renault Espace (attualmente sotto sequestro) ne è uscita completamente distrutta dopo che i malviventi hanno speronato l’autovettura e, ancor prima, ci hanno lanciato contro una sedia in ferro distruggendo il parabrezza.

«L’autovettura è andata in blocco. Per fortuna hanno funzionato gli airbag, diversamente non starei qui a raccontarla – continua Fabrizio –. Il gesto di cui siamo stati destinatari non è affatto di dubbia interpretazione: è tentato omicidio; la pericolosità sociale dei due autori è inconfutabile! Il gesto di colpire una macchina ha degli obiettivi indiscutibili».

Ricordiamo che dopo esser stati destinatari dell’urto con l’auto, i due sono usciti dall’abitacolo ed hanno tentato di rifugiarsi nel locale. Lì, purtroppo, si è consumata la seconda parte della rissa: padre e figlio si sono accaniti contro le vittime con sedie, calci e pugni e ad avere la peggio è stato Fabrizio che ha dovuto fare ricorso dapprima alle cure mediche del pronto soccorso di Melfi. Qui, un fatto assai curioso, come si evince dal referto che riporta testuali parole: “…giunto cadavere”. Fabrizio Pellegrino ci ride su: probabilmente un refuso, e tranquillizza sui social parenti ed amici che continuano a dimostrare in questi giorni solidarietà e affetto nei confronti dei componenti della band, la “London Dry” formata oltre che dall’andriese, dai due coratini Sergio Morolla e Francesco Tarantini che sabato 23 luglio si è esibita all’Iguana Cafè, il locale ubicato nei pressi dello stadio di Lavello.

Futili motivi all’origine della furia assassina di padre e figlio: sembrerebbe che il più giovane, poco più che ventenne, avrebbe dato una spallata al batterista coratino che oltretutto l’avrebbe liquidato con una frase del tipo “non è successo nulla”. Forse un pretesto, una lite cercata per dare sfogo all’istinto facinoroso, forse anche corpi alterati da sostanze stupefacenti. Sta di fatto che quella reazione spropositata resta ingiustificata e impunita.

Il fascicolo sta ora nelle mani della Procura di Potenza, intanto domattina i componenti della band sono stati convocati dai Carabinieri di Lavello.