Sperano l’auto della Polizia ed entrano in controsenso sulla SS 16 Bis: arrestati 2 andriesi

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta in data 18 Luglio, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un cinquantacinquenne ed un ventitreenne, entrambi di Andria, resisi responsabili, in concorso, di resistenza a P.U., lesioni, danneggiamento aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nella notte tra domenica e lunedì i due uomini, a bordo di una Fiat Punto, erano stati segnalati aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati e dopo essere stati intercettati dagli agenti della Volante, che hanno intimato loro l’Alt Polizia, i due anziché arrestare la marcia, hanno accelerato l’andatura ed a forte velocità si sono dati alla fuga, percorrendo contromano le vie cittadine, cercando con manovre spericolate di mandare fuori strada la volante.

Dopo un lungo inseguimento, la vettura dei fuggitivi ha dapprima speronato l’autovettura di servizio e poi, dopo essere entrata controsenso sulla SS 16 bis, ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro il guard-rail.

I due occupanti del mezzo sono stati subito raggiunti dagli Agenti che, con non poca fatica, li hanno bloccati, e hanno provveduto a mettere in sicurezza gli utenti della strada che sopraggiungevano.

Entrambi gli Agenti hanno riportato lesioni a causa dell’impatto provocato dalla manovra posta in essere dai fuggitivi per guadagnarsi la fuga.

I due autori dei fatti in questione, non sono nuovi a reati della stessa indole, inoltre, il conducente dell’auto era sprovvisto di patente di guida in quanto revocata. Dopo essere stati medicati per escoriazioni e contusioni riportate nell’impatto, i due associati presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.