Appalto rifiuti, il Consiglio di Stato dispone un’ulteriore verifica

«Apprendiamo dell'ordinanza resa dal Consiglio di Stato, all'udienza di merito dello scorso 14 luglio, nell'ambito del filone processuale avviato dalla ditta Teknoservice, terza nella gara-ponte del servizio di igiene urbana del nostro comune.

Testualmente il Consiglio di Stato così recita : "ritenuto che, con riferimento a tale prima censura dell'appello principale, è necessario, al fine del decidere, acquisire chiarimenti all'amministrazione comunale di Catanzaro al fine di comprendere sulla base di quali dati e mediante quali strumenti ha potuto rilevare la popolazione 'equivalente' che staziona in Catanzaro, in particolare, dando concreta dimostrazione della formula applicata con riferimento ai dati di cui al triennio 2017-2018-2019, indicato dal disciplinare di gara per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale. Al predetto adempimento il Comune di Catanzaro dovrà provvedere entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ".

È stata dunque disposta dal Consiglio di Stato una verifica supplementare che impone di aggiornare la contrattualizzazione del servizio con la SIECO - GIAL PLAST, proseguendo nella fase attuale di avvio del servizio.

É, infatti, nelle mani del Consiglio di Stato, alla luce degli esiti dell'istruttoria disposta, la decisione finale sulla vertenza giudiziale riguardante la gara-ponte. Si impongono quindi paziente attesa sotto il profilo giuridico-processuale, e prosecuzione delle attività utili ad assicurare la piena e completa erogazione del servizio nella Città».

Queste le dichiarazioni della sindaca Giovanna Bruno, appena notiziata della decisione del Consiglio di Stato.