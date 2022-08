Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Incendio via Bisceglie Copyright: AndriaLive

Ancora fuoco nella nostra città: è in corso un vasto incendio in via Bisceglie, nei terreni che confinano con il cantiere dell'interramento ferroviario.

In fiamme erba e alberi: tanto il fumo provocato, che sta invadendo le case.

Sul posto sono già giunti i Vigili del Fuoco per iniziare le operazioni di spegnimento.