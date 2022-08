Scompare improvvisamente il direttore sanitario dell’ospedale di Andria

Una morte improvvisa, imprevedibile, per un uomo che non si è mai risparmiato e che continuava a lavorare a ritmi impressionanti per affrontare tutte le emergenze di questi anni. La causa, in attesa di conferme ufficiali, è un infarto. Fulminante.

Da non lasciargli speranze, nonostante la corsa dei soccorsi del 118. In quel momento era a Bisceglie, la sua città.

La città che ha dimostrato di amare nel profondo soprattutto negli anni della pandemia, quando da Direttore sanitario dell'Ospedale di Bisceglie ha affrontato l'emergenza covid con un piglio e una determinazione senza pari. Senza mai lesinare sforzi, sempre al fianco dei suoi medici, infermieri e personale sanitario. Sempre in trincea, mascherina sul volto e un cuore grande. Quello stesso cuore che stanotte lo ha tradito.

Specialista in Medicina Legale, Neurologia e Criminologia Clinica. Ha rivestito anche il ruolo di Direttore del presidio di Barletta nonché di Direttore del Dipartimento ospedaliero della Asl Bt. È stato presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari Asl Bt, consulente della Procura di Trani e Bari. Era autore di pubblicazioni su management direzione ospedaliera. Da più di un anno fa era stato nominato anche Direttore del Presidio Ospedaliero di Andria.

A lui il grazie perenne di tutti gli abitanti della Bat.

Dalla Asl: «Oggi la ASL Bt, la grande famiglia della ASL Bt è sconvolta da una notizia che non avremmo mai voluto dare. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Andria, è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia, di tutti quanti noi. Andrea è stato uomo di fatiche, sempre presente, sempre operativo. Andrea c’era sempre e per tutti. Oggi il nostro pensiero e le nostre lacrime sono per lui».