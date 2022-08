La Polizia intensifica i controlli, pattuglie appiedate e camper nel centro storico

Pattuglie appiedate e il Camper della Polizia di Stato hanno integrato il dispositivo predisposto nel fine settimana appena trascorso dalla Questura di Barletta Andria Trani, per rispondere alle istanze di sicurezza e di maggior presenza di divise espresse dalla cittadinanza e dai titolari di pubblici esercizi presenti in centro. Sono state impiegate oltre 8 pattuglie in servizi continuativi di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito, dislocate prevalentemente nelle aree, nelle strade e nei vicoli del locale centro storico, nelle ore serali e notturne di venerdì e sabato.



Questo articolato, capillare dispositivo di controllo del territorio ha reso possibile l’identificazione di un numero elevato di individui che transitavano o stazionavano, con atteggiamento sospetto nel centro storico; molti di questi sono risultati positivi alla consultazione delle banche dati delle Forze di Polizia, in quanto gravati da pregiudizi di polizia.



Gli operatori di Polizia appiedati hanno ricevuto il plauso di numerosi cittadini e residenti del centro storico per la loro presenza anche in zone impervie e impossibili da raggiungere con veicoli a motore. Li hanno ringraziati ed hanno segnalato ulteriori situazioni, che saranno successivamente approfondite.



Il detto dispositivo verrà messo in campo anche nei prossimi giorni.