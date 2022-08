Antenne "nascoste", cosa dicono gli esperti?

Risale a qualche giorno fa la denuncia di Savino Montaruli, attivista dell'ass. "Io ci sono": «Antenne camuffate da alberi: accade anche questo nel territorio del comune di Andria. Una situazione al limite che vede la città invasa da impianti di telefonia che non risparmiano neppure quelle aree che dovrebbero essere protette»: in particolare si lamentava «un’invasione incontrollata di antenne nella città federiciana».

Sull'argomento, che è balzato all'attenzione pubblica dopo la mobilitazione dei cittadini in via Scipione l'Africano, le opinioni sono varie e a volte molto discordanti tra di loro. Abbiamo sentito un esperto in materia, l'ing. Vito Capuzzolo, che tempo addietro aveva collaborato alla realizzazione del Piano di zonizzazione elettromagnetica del Comune di Andria: «Quell'albero sta lì da almeno 8 anni. E il fatto che se ne accorga solo oggi è proprio perché funziona il mascheramento. Era il 2014/2015 quando lo alzarono. Se ho capito bene è il finto pino di Vodafone che si trova nei pressi di un agriturismo alle spalle del castello, via per Minervino. Quell'impianto ha tutte le regolari concessioni. Sia comunali che ARPA che sovraintendenza ai beni culturali, ricadendo nella fascia di rispetto dal Castel del Monte.

Proprio grazie a quel mascheramento Vodafone è riuscita ad ottenere le autorizzazioni paesaggistiche e di impatto ambientale. Inoltre proprio per la particolarità dell'area in cui ricadeva gli fu concessa la possibilità di realizzarlo ma a patto che non superasse i 12m o i 15m, comunque in linea con le altezze dei pini marittimi della zona del Castel del Monte.

Chi volesse verificare, può presentare regolare istanza di accesso agli atti al comune di Andria e gli verranno forniti tutti i documenti presentati da Vodafone.

Tra l'altro quel ripetitore fornisce anche un servizio di pubblica utilità come in occasione dell'incendio a Castel del Monte per coordinare i soccorsi. Non tutti i soccorritori usano i walkie talkie su rete TETRA. Alcuni si coordinano con la normale rete cellulare. Se qualcuno (un civile) avesse avuto necessità di aiuto senza segnale cellulare come avrebbe comunicato? È una zona ad alta presenza di cinghiali e con presenza costante di escursionisti e ciclisti in moutain bike... come fai a chiedere aiuto?»

Il tema comunque deve essere trattato con cautela: nel documento divulgativo prodotto dal Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell'Istituto Superiore di Sanità sul 5G si legge che «la temuta “proliferazione di antenne” non dovrebbe comportare aumenti generalizzati delle esposizioni in quanto le ridotte dimensioni delle small cells comporteranno delle potenze di emissione più basse di quelle utilizzate per coprire le macrocelle» ma anche che «i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari problemi per la salute della popolazione connessi all’introduzione del 5G. Tuttavia è importante che l’introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione (come del resto avviene già attualmente per le attuali tecnologie di telefonia mobile) e che proseguano le ricerche sui possibili effetti a lungo termine».

E a proposito di centraline e affini: ma il piano di zonizzazione del 2013? Prima di partire con la fase attuativa del piano, che andrebbe almeno aggiornato visto che sono passati quasi 10 anni e sono cambiati gli operatori e le antenne usate, bisognerebbe convocare una conferenza di servizi tra tutti i soggetti coinvolti. E le centraline mobili acquistate dall'ultima amministrazione Giorgino che dovevano servire a verificare le emissioni elettromagnetiche in vari punti delle città? Gli apparecchi vanno tarati ogni 2 anni e messi in funzione, mentre ora giacciono in qualche magazzino.

Il principio di precauzione, oggi più che mai, col proliferare di malattie nella popolazione potenzialmente legate anche a queste radiazioni, vista la mancanza di studi sui possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni, dovrebbe sempre guidare le scelte politiche e amministrative.