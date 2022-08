Esplosione davanti ad un'attività commerciale

Un forte boato nella serata di ieri 13 agosto ha scosso la città. È accaduto attorno alle ore 23, in via Boccherini, davanti ad un'attività commerciale: l'esplosione ha danneggiato la serranda e il portone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina, ad angolo con via Puccini, sotto cui è ubicato il locale raggiunto dall'esplosione.

Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto ieri sera. Non si esclude che possa essersi trattato di una bomba carta posizionata davanti all'attività. Il forte boato è stato avvertito dai residenti della zona che si sono riversati nelle strade.

Fortunatamente nessun passante si trovava nella zona quando è avvenuta la deflagazione.