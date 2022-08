Sono giorni di ferie, la gente è in vacanza e si gode il meritato “tempo vacante” dalle incombenze lavorative, dalla routine quotidiana e da tutto quello che freneticamente accade ogni santo giorno dell’anno. Oggi, per giunta, è ferragosto! Il Paese si trova però a piangere la morte di Piero Angela, colui che ha contribuito a far crescere l’interesse per la scienza; colui che attraverso il suo sapere ha profuso tutto l’amore e la bellezza utili a far sì che quello stesso sapere arrivasse al cuore e alla mente di tanti che si sono lasciati “colpire”, influenzare dalla positività e dalla forza che emana la conoscenza.

Persone come Piero Angela dovrebbero vivere in eterno e così è per coloro che accettano la loro presenza in un’altra dimensione. Oggi percepiamo vuoto e tristezza, ma la bellezza e l’amore per la conoscenza restano e si tramandano di generazione in generazione.

Anche Andria, nei giorni della festa agostana, piange la scomparsa di una cittadina illustre che nel mondo della scienza e della medicina ha segnato un solco importante: è scomparsa il 14 Agosto la dottoressa Anna Vitale, classe 1923, una donna eccezionale, la prima donna Medico di Andria che con grande professionalità e umanità ha curato e assistito molte generazioni della nostra città e ha diffuso l'importanza e la necessità della prevenzione come bene sociale nonché indice di progresso.

Tante famiglie di Andria l’hanno chiamata “mamma” per i numerosissimi parti che ha seguito e per i quattro decenni che l’hanno vista prestare le sue cure nelle nostre case, fin dagli anni in cui, con il carretto, girava nei vicoli del centro storico incluso Largo Grotte, luoghi che all’epoca erano pochi medici a raggiungere a causa di patologie, come il tifo, che incutevano paura.

Tra le primissime donne ad avere la patente di guida, la dottoressa Anna Vitale è stata socia fondatrice del Circolo della Sanità di Andria. Continuerà a vivere nelle tante storie della città, tramandate ai suoi cari e alle nuove generazioni.

Madre di due figli, anagraficamente parlando, e madre di tanti figli e figlie che oggi piangono la sua scomparsa, la dottoressa Anna continuerà a vivere nell’insegnamento e nell'educazione al bene, all’altruismo e all’umanità che ha sempre dispensato nella sua lunga carriera che con passione e dedizione ha svolto nella sua amata città federiciana.

I funerali saranno celebrati martedì 16 agosto alle ore 10.30 nella chiesa Immacolata.