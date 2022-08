Salta rete idrica in via Vochieri Copyright: n.c.

Una rottura alla tubazione idrica in via Vochieri, ad angolo con via Barletta, si è verificata questa notte attorno alle ore 3.00 e dall'asfalto è venuta fuori una quantità ingente di acqua.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'acquedotto coadiuvati dagli operatori della Multiservice.

L'acqua è stata chiusa per permettere le riparazioni. La strada è aperta parzialmente al traffico ma l'area in cui si sta lavorando per riparare la conduttura è transennata.