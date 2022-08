Scompare un giovane centauro: era ricoverato al Bonomo dallo scorso 6 agosto

Non ce l'ha fatta uno dei due giovani centauri che lo scorso 6 agosto fu coinvolto in un incidente nei pressi di via Vecchia Spinazzola, fatto di cui se ne sta occupando la Polizia Locale.

I due giovani andriesi, di 19 è di 23 anni, furono trovati in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate e furono trasportati al Bonomo e ricoverati nel reparto di rianimazione.

In questi giorni tanti sono stati gli amici che hanno presidiato l'ospedale andriese in attesa di notizie confortanti circa lo stato di salute dei due giovani. Purtroppo in mattinata la triste notizia per uno dei due.

Alla famiglia della giovane vita spezzata giungano le condoglianze della nostra redazione