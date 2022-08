Incendio mezzi rifiuti: si segue la pista dolosa

Sembrerebbe di natura dolosa l’incendio ai due mezzi per la raccolta rifiuti avvenuto stamane, attorno alle ore 5,30, nel piazzale antistante il deposito della RTI Gial Plast SiEco che da qualche mese ha preso il posto della Sangalli nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il mezzo più grande era in attesa del conferimento della frazione dei rifiuti differenziati da parte del mezzo più piccolo, operazione che avviene come di consueto quando, da una prima ricostruzione dei fatti, pare che dei malviventi avrebbero raggiunto il posto e, dopo aver fatto scendere i due rispettivi autisti dai mezzi, avrebbero gettato del liquido infiammabile per darli alle fiamme.

I due autisti dopo aver abbandonato gli abitacoli si sarebbero riparati nelle campagne antistanti. Completamente distrutti il mezzo più piccolo e la motrice del mezzo più grande.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone.

Dell’episodio si è discusso anche all’interno di un’assemblea sindacale programmata da tempo e durante un incontro urgente convocato con i vertici delle forze di polizia in Prefettura.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.