Ancora incendi in questa estate agostana che non dà tregua. Diverse segnalazioni ci hanno indicato una nube di fumo nero in direzione Barletta, visibile addirittura da via Castel del Monte.

La coltre di fumo ben distinguibile da Andria è in realtà conseguenza di un incendio divampato nell'area industriale dell'ex Mattatoio di via Andria a Barletta.

Il fumo è stato avvistato anche dai bagnanti che si sono allarmati sulle spiagge della litorale barlettana.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.