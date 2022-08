Tragedia in mare a Trani: recuperato il corpo senza vita di un uomo residente ad Andria

È di un uomo residente ad Andria il corpo senza vita recuperato in mare questo pomeriggio a Trani dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto di Barletta. È stato trovato tra gli scogli del frangiflutti della seconda spiaggia. Le ricerche sono andate avanti per ore anche con l’ausilio di un elicottero e di una squadra di sommozzatori.

L’uomo, un 79enne, potrebbe essere stato risucchiato dalla corrente o colto da malore in acqua, non riuscendo, quindi, a tornare in superficie. Avrebbe conosciuto il tragitto in quanto solito entrare in acqua dalla pedana in legno della Baia del pescatore al mattino per un bagno lungo la costa sino alle Matinelle, per fare ritorno a piedi nel punto in cui si tuffava. Quando la moglie, intorno alle 12, non l’ha visto tornare, ha dato l’allarme.

Il cadavere dell’uomo è attualmente all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.