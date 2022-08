Vaiolo delle scimmie: registrato il primo caso nella Bat

Anche Barletta registra un primo caso di vaiolo delle scimmie. Il paziente, che sembrerebbe essere un uomo di 31 anni, si è rivolto al pronto soccorso del “Dimiccoli” di Barletta a causa delle ghiandole della gola ingrossate e della persistente febbre.

Dopo un’accurata analisi epidemiologica, i dottori del pronto soccorso hanno disposto il trasferimento nel reparto infettivi dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. A insospettire i medici è stata la presenza di vesciche su diverse parti del corpo.

Il paziente sembrerebbe essere tornato recentemente da un viaggio a Marrakech, città del Marocco occidentale. Da qualche giorno, l’uomo, residente nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ha iniziato ad accusare insoliti sintomi di spossatezza, fino alla comparsa dei sintomi riconducibili proprio al virus del vaiolo delle scimmie.

L’uomo, sottoposto alle cure del caso, sta reagendo bene alla somministrazione dei farmaci.

A rassicurare i più preoccupati ci pensano i medici, che hanno sottolineato come il rischio di contagio dovuto al vaiolo delle scimmie sia minimo e di come non sia necessario creare inutili allarmismi.

Quali sono i sintomi del vaiolo delle scimmie? Questo virus, è bene ricordarlo, non si diffonde facilmente tra le persone in quanto la trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso uno stretto contatto con il materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee di una persona infetta.

Diversi sono i sintomi che potrebbero manifestarsi. Tra questi i più diffusi sono febbre, lesioni cutanee, mal di testa, spossatezza, dolori muscolari, gonfiore di linfonodi ed esaurimento.