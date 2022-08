Una storia a lieto fine ma che avrebbe potuto avere serie conseguenze. È quella accaduta questa mattina nel centro storico di Andria. Vittima, un trentenne barese, in zona per lavoro. Entrando in contatto con le chiavi, la batteria di riserva della sua sigaretta elettronica che conservava in tasca è andata in cortocircuito generandogli un’ustione alla gamba. L’uomo ha avuto la lucidità di strappare il pantalone e allontanare gli oggetti surriscaldati, riuscendo subito a mitigare la lesione della pelle provocata dal calore. Fortunatamente alla scena hanno anche assistito un infermiere e un farmacista che hanno medicato il ragazzo.

L’episodio è l’occasione per ricordare di fare attenzione perché le batterie alimentate agli ioni di litio possono creare cortocircuiti quando entrano in contatto con metalli conduttivi (chiavi, monete, chiusure lampo). Dunque, se sono fuori dall'apparecchiatura, è necessario che siano protette e isolate.