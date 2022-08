Un evento particolarmente caro agli andriesi si è tenuto, dopo i due anni di stop della pandemia, stanotte: a partire dalle 3:00 una folla nutrita ha nuovamente animato la tradizionale processione notturna per il trasferimento della statua della Madonna dei Miracoli dalla Cattedrale alla Basilica, in previsione della festa patronale in onore della "Madonna d'Andria" e di San Riccardo in programma la penultima domenica di settembre.



Dopo la processione, la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.



Ricordiamo che presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, dal 29 agosto al 14 settembre, ogni sera alle ore 21:00 ci sarà la "Veglia di Preghiera" in preparazione alla Festa Patronale.