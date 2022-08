Ennesimo incendio nella nostra città: questa volta a bruciare sono stati i rifiuti depositati sui campi di via Benedetto Croce.

Scarti di potatura ma anche immondizia di vario genere a fuoco, tanto da dover richiedere l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco da Barletta, che ha evitato il propagarsi dell’incendio a una zona diventata una piccola discarica illegale.

Come visibile nelle foto, c’è davvero di tutto: televisori, sanitari, buste di plastica, contenitori di vetro abbandonati. Purtroppo il fenomeno dell’abbandono negli ultimi anni è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.

Le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, diventano poi a lungo andare dei ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità e definitività, trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento dell’area interessata.

Nello stesso momento registriamo un altro incendio sulla strada per Trani, questa volta di sterpaglie: anche in questo caso i vigili del fuoco sono riusciti a tenere a bada le fiamme agevolmente. Per entrambi gli incendi il fumo era visibile dalla tangenziale.