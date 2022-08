Violenze ai danni di un ragazzino che si rifiuta di dare soldi: ennesimo grave episodio di bullismo

Schiaffi e calci verso un ragazzino che si rifiuta di dare loro denaro: protagonisti di questa brutta vicenda alcuni bulli. L’episodio, accaduto in un’attività commerciale del centro di Andria, è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della stessa. Sembra, però, che il fatto, verificatosi di sera, non si sia concluso all’interno del negozio: le immagini mostrano, infatti, che la vittima, riuscendo a fuggire per strada, viene rincorsa dal gruppo.

La Polizia di Stato ha acquisito i fotogrammi registrati per procedere con le indagini verso coloro che sembrano tutti minorenni. Un altro episodio di bullismo (o microcriminalità?), dunque, che richiama l’intera comunità alla responsabilità. Ed è chiaro che non si intende solo quella di Amministrazione e Forze dell’Ordine, che devono pur garantire sicurezza in città, bensì anche quella di altre agenzie educative, come famiglia e scuola, e di chiunque intervenga nella formazione di un minorenne. Sono sotto gli occhi di tutti e ormai note, ad esempio, la “spavalderia” e la mancanza di rispetto delle regole della maggior parte dei ragazzini in sella a veicoli elettrici (questi ultimi, tra l’altro, sfrecciano in zone in cui il loro transito è limitato).

Altrettanto evidente negli ultimi mesi (e questo non può che far ben sperare) lo sforzo delle Forze dell’Ordine nel contrastare questo tipo di infrazioni. Proprio loro, però, non possono essere soli. Siamo tutti chiamati a intervenire per arginare questi fenomeni realizzati fortunatamente da una minoranza, che in assenza di una mobilitazione generale veste l’abito del leone.