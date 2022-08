A fuoco quadro elettrico in via Castromonte Copyright: n.c.

A fuoco, questa sera, un quadro elettrico posizionato in via Castro Monte ad angolo con via Cialdini.

Le fiamme si sono propagate sulla facciata di un'abitazione. Per fortuna, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme. L'incendio è stato prontamente spento. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale.

Sono ora in corso verifiche per accertare l'origine dell'incendio.