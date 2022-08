Bollette pazze mettono in ginocchio cittadini e commercianti: piovono testimonianze

Continuano i problemi per cittadini e aziende legati al caro energia: la corsa pazza delle bollette sta mettendo in ginocchio la società, con rincari fino al 300% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

«Siamo due pensionati - dice la signora Carmela - e fino a pochi mesi fa non avevamo grossi problemi. Ma da quando è scoppiata la guerra le bollette di luce e gas sono triplicate: lo scorso anno, la bolletta di giugno-luglio dell’energia elettrica era di 120€, quest’anno esattamente per tre volte, cioè 360€. Eppure non ci sono state grosse variazioni nei consumi: se si continua di questo passo, i nostri risparmi verranno intaccati. Non oso pensare alle famiglie di nostri coetanei con una sola pensione: praticamente va via tutta solo per pagare le bollette? E il cibo? E le spese sanitarie?».

Il problema è complesso: il rialzo dei prezzi di luce e gas spinge l’inflazione, che si impenna anche per la carenza di materie prime, un problema che la guerra in Ucraina ha cronicizzato da 6 mesi.

«La bolletta - dichiara un barista - del solo mese di luglio quest'anno è di 7100 euro e con una settimana di ferie; lo scorso anno invece è stata di 3000 euro. È una mazzata terribile, dopo che abbiamo dovuto fare i conti con due anni di chiusure a singhiozzo per il covid».

Le testimonianze si susseguono: «Le latterie che usano il gas hanno ricevuto bollette di 20000 euro a luglio a fronte di bollette pagate 6000 euro lo scorso anno nello stesso periodo. La beffa è che usciamo dal covid e i redditi ce li abbiamo bassi. Pur volendo pagare, magari con un finanziamento, quando vai in banca con redditi bassi ti respingono e addio attività. Basta considerare che sui ritardi ai pagamenti delle bollette si applicano more e interessi superiori all’8%: fate voi due conti».

Ancora, un piccolo salumiere: «La bolletta del periodo estivo quest'anno è arrivata a 5000 euro, l'anno scorso di 2300 euro: ma noi i frigoriferi dobbiamo tenerli accesi, con l'energia lavoriamo».

Insomma, una situazione trasversale che sta mettendo in ginocchio tutti, a cui trovare soluzioni con velocità. A oggi, il governo sta prendendo tempo per studiare le misure di un nuovo decreto per alleggerire gli effetti di prezzi sempre più alti per luce e gas. Sarebbero invece confermato i 30 centesimi di sconto sul costo di benzina e diesel almeno per un altro mese, in attesa anche dell’esito delle elezioni.

Ma la coperta è corta, cortissima: come chiedeva ai politici un commerciante ieri in tv, a che serve dare tardi ossigeno a un morto?