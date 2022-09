È accaduto intorno alle 11 di questa mattina in piazza Catuma. Una 45enne, probabilmente per via di una distrazione, ha finito la sua corsa in auto contro i tavolini di un bar.

Fortunatamente nell’incidente non sono state coinvolte persone perché non c’erano clienti seduti ai tavolini del locale.

Si sono solo registrati danni alle fioriere che, però, sono state subito ripristinate. Solo tanto spavento e nulla più.